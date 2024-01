Communiqué officiel de ARCURE

Croissance de 132% sur 3 ans, soit 32% de croissance annuelle moyenne agrégée : le Chiffre d'Affaires passe de 7,8M€ en 2020 à 18,2M€ en 2023

Forte accélération de l'activité sur l'année 2023 (+40% par rapport à 2022)

Croissance de la zone Europe et Amérique du Nord

Confirmation de l'objectif minimum à 20M€ de CA pour l'exercice 2024

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires non audité pour l'exercice 2023. Pour la troisième année consécutive, Arcure réalise une forte croissance portée par Blaxtair Origin et confirme l'adoption par le marché de ses solutions innovantes au service de la performance et de la sécurité des sites industriels.

Chiffre d'Affaires Annuel Groupe Arcure

REALISATIONS 2023

Le chiffre d'affaires 2023 d'Arcure s'établit au niveau historique de 18,2 M€ en progression de 40% par rapport à 2022. Cela conforte l'objectif de doublement du chiffre d'affaires annoncé en 2021 avec 20 millions d'euros visés par la Société pour 2024.

L'exercice 2023 confirme l'internationalisation d'Arcure, avec 84% du chiffre d'affaires désormais réalisé hors France.

Les zones Europe et Amérique du Nord sont en croissance. La zone Europe est en très forte croissance avec un doublement des revenus répartis sur davantage de pays et une forte diversification géographique, notamment en Espagne, au Royaume Uni, en Italie et au Luxembourg, la zone Autriche-Allemagne restant bien orientée également. L'Amérique du Nord (25% du chiffre d'affaires) réalise une croissance de 22% malgré des difficultés de recrutement inhérentes à ce territoire. La multiplication des nouveaux comptes sur les derniers mois de 2023 devrait permettre de poursuivre cette forte croissance sur un marché très dynamique.

L'activité de la région Asie-Pacifique (4% du chiffre d'affaires) est en croissance de 40%.

L'effort commercial a permis d'augmenter les volumes de ventes sur l'ensemble des canaux de distribution. L'activité est portée par une dynamique commerciale solide auprès des clients grands comptes industriels qui adoptent les solutions Blaxtair® pour l'équipement de leurs flottes. La part des ventes aux constructeurs d'engins qui proposent des équipements Blaxtair® en montage usine (OEM) sur des véhicules neufs représente 20% du chiffre d'affaires. Sur le moyen terme, ce canal de distribution représente un potentiel de croissance important pour Arcure, avec la généralisation progressive de l'intégration de Blaxtair® à l'ensemble des réseaux des constructeurs partenaires.

L'activité OEM a connu une croissance de 26% et les discussions d'accords avec des constructeurs et partenaires s'intensifient, ils constitueront des relais de croissance des volumes pour 2025 et au-delà.

PERSPECTIVES FAVORABLES ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2024

Fort de son niveau d'activité soutenu et d'une maitrise de ses coûts fixes, Arcure confirme viser sur l'exercice 2023 une nette amélioration de sa rentabilité.

La Société est idéalement positionnée sur un marché à fort potentiel où le besoin de digitalisation des chariots élévateurs et engins de construction pour renforcer la sécurité et la productivité sont de plus en plus prégnants.

Dans ce contexte, Arcure continue de déployer sa feuille de route produit avec de nouvelles fonctionnalités telles que la checklist. Cette feuille de route vise à la fois à élargir l'offre de produits et à la compléter par du logiciel embarqué à forte valeur ajoutée.

Arcure confirme la mise sur le marché en 2024 de sa nouvelle plateforme Blaxtair®, véritable coeur technologique de la digitalisation des engins et chariots industriels avec des fonctionnalités connectées pour la sécurité et la productivité. Arcure développe désormais cette nouvelle génération Blaxtair® avec sa propre technologie d'Intelligence Artificielle.

La progression de l'activité et des volumes de production sera portée par la demande solide des grands comptes industriels et des constructeurs d'engins, en France et à l'international, en particulier aux États-Unis, qui devraient poursuivre leur dynamique de forte croissance.

L'activité bénéficiera également de l'évolution du mix produits avec le lancement de la nouvelle plateforme. À moyen terme, cela permettra d'accroitre le nombre de Blaxtair® installés par machine et – grâce à sa plateforme connectée et ses services associés – de générer une part croissante de revenus récurrents.

Afin d'accompagner la réalisation de ses ambitions, Arcure peut compter sur sa maîtrise technologique, sa connaissance fine des acteurs et de leurs besoins, son implantation internationale ainsi que sur les résultats attendus nettement positifs en 2023.

Prochain rendez-vous :

Visioconférence à destination des investisseurs particuliers, le 18 janvier 2024 à 17h30.

Demandes d'inscription : investisseurs@arcure.net Prochaine publication :

Résultats annuels 2023, le 27 mars 2024

Plus d'information sur www.arcure-bourse.com

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à environ 20 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège à Pantin, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, en Espagne et en Asie.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice

2023 un chiffre d'affaires de 18,2 M€ (dont 84% à l'international), en croissance de 40%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

