Ares Capital Corporation est une société de financement spécialisée, qui est une société d'investissement à capital fixe et à gestion non diversifiée. L'objectif d'investissement de la société est de générer à la fois des revenus courants et une appréciation du capital par le biais d'investissements en dette et en actions. Elle investit principalement dans des entreprises américaines du marché intermédiaire. Elle investit principalement dans des prêts garantis de premier rang (y compris des prêts unitranches, qui sont des prêts combinant à la fois des dettes de premier rang et des dettes subordonnées, généralement en position de premier rang), et des prêts garantis de second rang. Outre les prêts garantis de premier rang, elle investit également dans la dette subordonnée, qui dans certains cas comprend une composante de capitaux propres, et dans les capitaux propres privilégiés. Elle peut également investir jusqu'à 30 % de son portefeuille dans des actifs non qualifiés. Ses activités d'investissement se concentrent sur des secteurs tels que les logiciels et les services, les services de santé, les services commerciaux et professionnels, les services financiers diversifiés et autres. Son conseiller en investissement est Ares Capital Management LLC.