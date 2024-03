Arhaus, Inc. est une marque de style de vie et un détaillant omnicanal de mobilier d'intérieur haut de gamme. Grâce à son modèle exclusif, la société conçoit et se procure des produits auprès de fabricants et d'artisans. Elle dispose d'environ 82 salles d'exposition et centres de design à travers les États-Unis. Les designers à domicile de la société, qui travaillent avec les clients dans la salle d'exposition et se déplacent au domicile des clients, proposent des solutions personnalisées. Les capacités en ligne de la société permettent la recherche et la découverte et permettent aux clients de commencer ou de terminer des transactions en ligne. Ses professionnels des services de conception en ligne et ses outils virtuels complètent sa plateforme de commerce électronique en engageant les clients et en leur fournissant des conseils et des capacités de conception d'experts. L'entreprise distribue chaque année deux grands catalogues, l'un en janvier et l'autre en septembre, à la fois en ligne et sur support physique. La société distribue également des catalogues pour des catégories spécifiques, telles que l'ameublement d'extérieur, les collections spéciales et certaines fêtes.