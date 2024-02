Armstrong World Industries, Inc. conçoit et fabrique des systèmes de plafonds et de murs dans les Amériques. Ses produits comprennent principalement la fibre minérale, la laine de verre, le métal, le bois, la fibre de bois, le gypse renforcé de verre et le feutre. Elle fabrique également des systèmes de suspension de plafond (grille). La société est divisée en deux segments. Le segment de la fibre minérale produit des systèmes de plafonds suspendus en fibre minérale et en fibre souple. Les produits pour plafonds sont vendus à des distributeurs revendeurs, à des entrepreneurs de systèmes de plafonds, à des grossistes et à des détaillants, y compris à de grands centres d'habitation. Le segment Architectural Specialties (spécialités architecturales) produit, conçoit et fournit des plafonds et des murs destinés à être utilisés dans des environnements commerciaux. Ces produits sont disponibles en métal, en feutre et en bois, ainsi qu'en différentes couleurs, formes et conceptions. Ses produits offrent diverses caractéristiques de performance, telles que le contrôle acoustique, l'indice de résistance au feu et autres. Elle conçoit et développe des systèmes métalliques architecturaux intégrés pour des applications intérieures et extérieures.

Secteur Fournitures de construction et installation