Asian Hotels (North) Limited est une société basée en Inde, qui exploite un hôtel de luxe cinq étoiles, le Hyatt Regency à Delhi. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : L'hôtellerie, la production d'électricité et l'immobilier. L'hôtel Hyatt Regency comprend environ 507 chambres et suites, qui offrent un accès à Internet pour répondre aux besoins des entreprises. L'hôtel comprend des restaurants, tels que Caffe, un restaurant ouvert toute la journée ; The China Kitchen, un authentique restaurant chinois ; La Piazza, un restaurant italien traditionnel ; TK's Oriental Grill, qui sert une cuisine orientale d'Extrême-Orient ; Polo Lounge, un bar-salon traditionnel ; Latitude 66, un restaurant pop-up qui sert une cuisine indienne et propose une carte de boissons sélectionnées ; et Sidewalk, un magasin de pâtisseries et de confiseries. L'hôtel propose une série d'installations de loisirs sur place, notamment un spa, un salon unisexe, un centre de remise en forme et une piscine extérieure. L'hôtel dispose également d'un espace de réunion d'une superficie d'environ 2 955 mètres carrés.