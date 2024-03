ASOS Plc est un détaillant de mode international basé au Royaume-Uni. Les secteurs d'activité de la société comprennent le Royaume-Uni, l'Europe, les États-Unis et le reste du monde. Elle possède environ 17 marques, dont ASOS Design, ASOS Edition, ASOS 4505, ASOS Luxe, As You, Collusion, Reclaimed Vintage, Weekend Collective, Topshop, Topman, Miss Selfridge, HIIT, Dark Future, Unrvlld Spply, Crooked Tongues, Day Social et Actual. L'entreprise vend des produits dans le monde entier et ses sites web se concentrent sur le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, la Suède, le Danemark et la Pologne. La société dispose d'un réseau d'entrepôts qui comprend plus de quatre centres de traitement des commandes et environ cinq centres de retour. Les options de livraison et de retour locales de la société comprennent la livraison le jour suivant et la livraison le jour même, expédiées à partir de centres de traitement des commandes ultramodernes au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne.