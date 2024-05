Astral Limited est une entreprise de canalisations basée en Inde. La société fabrique des systèmes de plomberie et de drainage en Inde. Les secteurs d'activité de la société sont la plomberie et les adhésifs. Le secteur de la plomberie comprend les tuyaux, les réservoirs d'eau, les robinets et les articles sanitaires. Les produits de la société comprennent les tuyaux et raccords de plomberie, les tuyaux et raccords d'évacuation des eaux usées, les tuyaux et raccords agricoles, les réservoirs d'eau, les tuyaux et raccords industriels, la protection des câbles, l'infrastructure urbaine, les tuyaux et raccords d'extincteurs automatiques, les produits auxiliaires, la colle à solvant, les tubes d'isolation et les raccords spécialisés. Les tuyaux et raccords de plomberie comprennent Astral CPVC PRO, Astral Pex-a PRO, Astral Multi PRO, Astral Aquarius et Astral ECO PRO. Les produits de protection des câbles comprennent MultiRex, Wire Guard et TeleRex. Ses unités de fabrication de tuyaux sont les suivantes Santej, Gujarat ; Dholka, Gujarat ; Hosur, Tamil Nadu ; Ghiloth, Rajasthan ; Sangli, Maharashtra ; Aurangabad, Maharashtra ; Cuttack, Odisha, et Sitarganj, Uttarakhand.

Secteur Fournitures de construction et installation