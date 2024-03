Le groupe Attijariwafa bank et l'École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS) incarnent chacun, dans son domaine respectif, une forte culture du leadership et de l'excellence. Ce partenariat traduit leur volonté de s'investir dans le renforcement d'un capital humain qui constitue l'avenir du pays et, plus largement, du continent.

Ce partenariat donne un nouvel élan à la collaboration entre les deux établissements, qui partagent une stratégie axée sur le renforcement des capacités des jeunes à acquérir des compétences solides. Le groupe Attijariwafa bank et l'École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS) ont décidé de mutualiser leurs efforts et de créer des synergies à forte valeur ajoutée autour d'une feuille de route ambitieuse et innovante.

