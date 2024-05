AUB Group Limited est une société basée en Australie, qui est un courtier d'assurance de détail et de gros et des agences de souscription. Ses segments comprennent le courtage australien, le courtage néo-zélandais, les agences, Tysers et le service d'assistance. Le secteur du courtage australien évalue les risques assurables et l'appétit pour le risque des clients et recherche les produits d'assurance pertinents auprès des assureurs et des souscripteurs qui répondent aux besoins du client. Le secteur des agences évalue, pour le compte de l'assureur, le profil de risque du client final et la tarification des polices demandées par les courtiers. Le segment New Zealand Broking fournit des services de courtage sur le marché néo-zélandais. Le segment Tysers comprend le courtage de gros et de détail et les agents généraux. Le secteur des services de soutien fournit une gamme de services pour soutenir les secteurs du courtage australien, des agences, du courtage néo-zélandais et de Tysers, ainsi que les clients externes. Le secteur du courtage de détail fournit des services de courtage de détail sur le marché britannique.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes