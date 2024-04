Australian Finance Group Limited est une société de courtage hypothécaire et de solutions financières basée en Australie. Les principales activités de la société sont l'origination de prêts hypothécaires et les prêts. Les segments de la société comprennent la distribution, la fabrication et les services centraux. Le segment de la distribution fait référence aux services d'agrégation de base par l'intermédiaire d'AFG et de Fintelligence, dans lesquels ces entités agissent en tant que courtier hypothécaire qui fournit à ses courtiers sous contrat un soutien administratif et infrastructurel ainsi qu'un accès à un panel de prêteurs. Il comprend également les commissions White Label AFG Home Loans. Le segment de la fabrication fait référence aux prêts hypothécaires d'AFG Securities (prêts titrisés émis par AFG Securities Pty Ltd) qui sont distribués par l'intermédiaire du réseau de courtiers de la société. Le secteur manufacturier comprend également l'investissement d'AFG dans Thinktank (commercial et résidentiel). Ses produits comprennent la plateforme Suite360, le courtage commercial et d'affaires, l'analyse et les données commerciales et la plateforme SMART Marketing.