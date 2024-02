Aviat Networks, Inc. est, avec ses filiales, un fournisseur de solutions de réseaux à micro-ondes et de réseaux d'accès sans fil. Elle conçoit, fabrique et vend une gamme de produits, de solutions et de services de réseau sans fil. Elle propose également des routeurs et une gamme d'outils logiciels et d'applications sur site et hébergés dans le nuage privé pour permettre le déploiement, la surveillance, la gestion du réseau et l'assurance opérationnelle de ses systèmes, ainsi que pour automatiser la conception et l'approvisionnement du réseau. Elle recherche, qualifie, fournit, intègre, teste et soutient également des équipements tiers tels que des antennes, des équipements de transmission optique et d'autres équipements nécessaires à la construction et au déploiement d'un réseau de transmission de télécommunications complet. Elle fournit une gamme complète de services professionnels pour la planification, le déploiement, l'exploitation et la maintenance des réseaux de ses clients. Elle propose une gamme de systèmes de transport et d'accès sans fil pour les applications de réseaux à micro-ondes et à ondes millimétriques.

Secteur Communications et réseautage