Axos Financial Inc. est un holding financier qui opère, par l'intermédiaire de sa filiale, Axos Bank (la Banque). La Banque fournit des produits bancaires aux consommateurs et aux entreprises par le biais de ses plateformes bancaires numériques en ligne et mobiles, de ses canaux de distribution et de ses partenaires d'affinité. Les segments de la société comprennent les activités bancaires et les activités liées aux titres. Le segment Banking Business propose une gamme de services bancaires, notamment des services bancaires en ligne, des services de conciergerie, des prêts hypothécaires, des prêts automobiles et des prêts non garantis par l'intermédiaire de canaux de distribution en ligne et par téléphone. En outre, il se concentre sur la fourniture de produits de dépôt à l'échelle nationale à des secteurs verticaux, de produits de gestion de trésorerie à une variété d'entreprises, et de prêts commerciaux et industriels et de prêts immobiliers commerciaux aux clients. Le segment "Securities Business" comprend les lignes d'activité "clearing broker-dealer", "registered investment advisor custody business", "registered investment advisor" et "introducing broker-dealer".

Secteur Banques