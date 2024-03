Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. est un fournisseur de technologies et de services énergétiques et environnementaux destinés à l'industrie, aux services publics d'électricité, aux municipalités et à d'autres clients. La société opère à travers trois segments : Babcock & Wilcox Renewable, Babcock & Wilcox Environmental, et Babcock & Wilcox Thermal. Son segment Babcock & Wilcox Renewable propose des technologies de production d'électricité et de chaleur durables sur le plan environnemental, notamment la valorisation des déchets, la construction et l'installation de systèmes solaires, l'énergie de la biomasse et les systèmes de liqueur noire pour l'industrie des pâtes et papiers. Son segment Babcock & Wilcox Environmental fournit des solutions technologiques de contrôle des émissions et de protection de l'environnement pour les services publics, la valorisation énergétique des déchets, la biomasse, le noir de carbone et les applications industrielles de production de vapeur dans le monde entier. Son segment thermique Babcock & Wilcox fournit des équipements de production de vapeur, des pièces détachées, des services de construction, de maintenance et de terrain pour les usines des secteurs de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, et de l'industrie.

Secteur Equipements électriques lourds