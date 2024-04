Badger Meter, Inc. est un fabricant et un distributeur de produits intégrant des solutions de mesure de débit, de qualité, de contrôle et d'autres systèmes destinés aux marchés du monde entier. Ses solutions comprennent du matériel de mesure intelligent, des communications fiables, des logiciels de données et d'analyse, ainsi qu'une assistance permanente pour optimiser les opérations des clients. Son matériel de mesure intelligent se compose principalement de familles de produits, tels que des compteurs qui mesurent le débit de l'eau et d'autres fluides, des solutions de contrôle de la qualité de l'eau, y compris des instruments de détection optique et électrochimique qui fournissent des paramètres de données en temps réel et à la demande, et du matériel de détection de fuites acoustique et de pression à haute fréquence qui fournit des données de contrôle en temps réel. Elle propose une gamme de solutions de communication, dont la famille de terminaux radio de marque ORION, pour la communication des données du matériel vers des applications utilisables. Elle propose également des services de formation, de gestion de projet, d'assistance technique et d'autres services de collaboration à ses clients.

Secteur Machines et équipements industriels