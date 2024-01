Badger Meter, Inc. est un fabricant et un distributeur de produits incorporant la mesure du débit, la qualité, le contrôle et d'autres solutions de système desservant les marchés du monde entier. La société fournit des solutions pour l'eau englobant, la mesure du débit, la qualité et d'autres paramètres de système. Ces offres proposent aux clients les données et les analyses nécessaires pour optimiser leurs opérations et contribuer à l'utilisation durable et protège la ressource. Ses produits de mesure du débit mesurent l'eau et d'autres fluides. Ses solutions de surveillance de la qualité de l'eau comprennent des instruments de détection optique et électrochimique qui fournissent des paramètres de données en temps réel et à la demande. Ses produits se répartissent en deux lignes de produits : la vente de compteurs d'eau, de radios, de logiciels et de technologies connexes, et de solutions de surveillance de la qualité de l'eau aux services publics de l'eau (services d'eau) et la vente de compteurs et d'autres instruments de détection, de vannes, de logiciels et d'autres solutions pour des applications industrielles dans le domaine de l'eau, des eaux usées et d'autres industries (instrumentation de débit).

Secteur Machines et équipements industriels