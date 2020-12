Bâloise : Andreas Burckhardt, président du conseil d'administration de la Baloise, passe la main

Bâle, 7 décembre 2020. Après dix ans d'un mandat de président du conseil d'administration de Bâloise Holding SA couronné de succès, Andreas Burckhardt a décidé de ne pas briguer de nouveau mandat lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2021. Le conseil d'administration a désigné à la présidence Thomas von Planta. Entré au conseil d'administration en 2017, il maintiendra avec le conseil d'administration et la direction du groupe le cap fixé avec succès pour la Baloise.

« Le moment de remettre la présidence de la Baloise entre des mains plus jeunes et aguerries est bien choisi. L'entreprise se porte très bien et, présentée tout récemment, la deuxième phase de sa stratégie «Simply Safe» lui donne de quoi poursuivre sur sa belle lancée. Avec l'ouverture du Baloise Park m'a été donné d'accompagner un projet me tenant d'autant plus à cœur qu'il symbolise notre fidélité au site bâlois ainsi que le début d'une ère nouvelle », a dit Andreas Burckhardt.

Entré à la Baloise en 1988 comme secrétaire général de Baloise Group, il a exercé cette fonction pendant six ans. Poursuivant sa carrière politique au Grand Conseil bâlois ainsi que comme directeur de la Chambre de commerce des deux Bâle, il est entré en 1999 au conseil d'administration de Bâloise Holding SA, qu'il a présidé dès 2011. La Baloise a connu sous sa présidence une période de prospérité dont ont également eu leur part les actionnaires. Le cours de l'action a fortement progressé au cours des dix dernières années, le dividende a fait un bond de 40% et les rachats d'actions ont rapporté environ 600 millions de francs aux actionnaires. Plusieurs programmes stratégiques, doublés d'acquisitions significatives, ont fait ces dix dernières années de la Baloise un prestataire de services financiers basé technologie axé sur quatre marchés clés profitables ainsi qu'un acteur majeur des écosystèmes Home et Mobilité. Aujourd'hui classée dans le top 8% des employeurs de l'industrie financière européenne les plus recherchés, la Baloise s'est donné comme mot d'ordre pour ses services un focus clients absolu.

« Andreas Burckhardt a été ces dix dernières années avec le conseil d'administration un dirigeant prudent et mesuré. Incarnant dans tout ce qu'il fait l'interaction entre l'économique, le politique et l'environnement sociétal, de même que le patrimoine humaniste de la ville de Bâle, il est profondément attaché à la culture d'entreprise ainsi qu'aux échanges avec les collaboratrices et les collaborateurs dans tous nos marchés », a dit le vice-président Andreas Beerli rendant hommage à Andreas Burckhardt.

En la personne de Thomas von Planta, le conseil d'administration a choisi pour la présidence de Bâloise Holding SA un fin connaisseur des marchés financiers. Âgé de 59 ans, de nationalité suisse, il siège au conseil d'administration depuis 2017 et a fait partie durant trois ans et demi du comité présidentiel, du comité des placements ainsi que des comités d'audit et des risques. Une fois élu, Thomas von Planta mettra fin à son activité de directeur de CorFinAd AG, une entreprise spécialisée dans le conseil en transactions M&A ainsi qu'en financement des marchés financiers. Il appartient depuis 2019 au conseil d'administration de BB Biotech AG de même qu'au comité consultatif de Harald Quandt Industriebeteiligungen et présidait encore, en mars 2019, le conseil d'administration des entreprises Bellevue Group AG, Bank am Bellevue AG et Bellevue Asset Management AG, toutes trois cotées en bourse. Auparavant, Thomas von Planta avait travaillé une dizaine d'années durant chez Goldman Sachs à Zurich, Francfort et Londres, puis dirigé à Zurich, à titre intérimaire, entre 2002 et 2006, la division banque d'investissement ainsi que, comme titulaire, la division finance d'entreprise du groupe Vontobel à Zurich.

« C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir d'avoir été désigné à la présidence de Bâloise Holding SA. La Baloise est un groupe d'assurance très performant, solidement installé sur ses quatre marchés principaux et doté d'une culture d'entreprise unique, dont j'aurai à cœur d'assurer la continuité tout en veillant à ce que la Baloise reste pour toutes ses catégories de parties prenantes une entreprise durable et consciente de ses responsabilités », a dit Thomas von Planta commentant sa désignation.