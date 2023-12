L'Assemblée Générale Ordinaire des Obligataires, agissant conformément aux dispositions de l'article 300 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée (la « Loi 17-95 »), désigne Monsieur Hamad JOUAHRI, Expert- Comptable, en qualité de Représentant définitif de la masse des porteurs des obligations (le « Représentant de la Masse ») émises par « BANK OF AFRICA », dans le cadre de l'émission obligataire subordonnée perpétuelle avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons d'un montant global de 500 Millions (500.000.000) de dirhams, entièrement allouée à la tranche B, non cotée à taux révisable annuellement, décidée par le Conseil d'Administration du 12 juin 2023 et objet de la Note d'Information visée par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux le 16 juin 2023 sous la référence n°VI/EM/019/2023.

