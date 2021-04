Barclays dopé au 1er trimestre par une baisse des provisions pour impayés

Londres (awp/afp) - La banque britannique Barclays a annoncé vendredi un bénéfice net multiplié par près de trois au premier trimestre, en raison d'une forte réduction des provisions pour impayés du fait de meilleures perspectives économiques.

Le profit net a grimpé à 1,7 milliard de livres (2,2 milliards de francs suisses) sur les trois premiers mois de l'année, selon un communiqué.

Ses réserves pour faire face au non remboursement de crédits ont été réduites à 55 millions de livres au cours du trimestre contre plus de 2 milliards un an plus tôt.

Cet effet a dopé les profits de ses principales concurrentes qui ont publié leurs résultats ces derniers jours, à l'image de Lloyds, HSBC et NatWest.

Barclays s'attend à ce que le montant de ces provisions soit bien plus faibles sur l'ensemble de l'année, par rapport à 2020, évoquant "une amélioration des perspectives économiques à la fin du premier trimestre 2021".

Le Royaume-Uni remet en marche progressivement son économie, ce qui devrait permettre un rebond du produit intérieur brut et limiter les difficultés financières des particuliers et entreprises.

La baisse des provisions a profité à la fois à son activité de banque de détail au Royaume-Uni et à celle de banque d'investissement à l'international.

En revanche, son chiffre d'affaires total a reculé de 6% à 5,9 milliards de livres, du fait notamment de la faiblesse des taux d'intérêt.

"Même si les signes de reprise sont encourageants, nous continuons à adopter une vision prudente quant à l'impact de la pandémie sur le groupe", souligne le directeur général Jes Staley, cité dans le communiqué.

Les coûts du groupe pour 2021 devraient être inférieurs à 2020, avec notamment un examen de son parc immobilier dont les conclusions sont attendues dans les prochains mois, alors que la crise sanitaire bouleverse les conditions de travail des grandes entreprises.

jbo/nth