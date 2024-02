Le PDG de Barclays, C.S. Venkatakrishnan, est sous pression pour présenter ce mois-ci un plan visant à séduire les actionnaires qui réclament un modèle d'entreprise rationalisé et des rendements plus élevés et plus durables pour une fraction du risque.

La banque britannique a l'une des valorisations les plus faibles parmi ses pairs, avec des actions en baisse d'environ 24 % au cours de l'année dernière, en partie à cause d'une cession massive d'actions par un investisseur de premier plan, Qatar Holding, le 4 décembre.

Les données montrent qu'elle a également sous-performé les indices bancaires du Royaume-Uni et de la zone euro.

Huit actionnaires qui ont parlé à Reuters - dont quatre parmi les 20 premiers - sont favorables à la réduction de sa banque d'investissement, à la cession de participations dans des activités de moindre envergure ou à l'abandon total d'actifs non essentiels, ce qui leur permettrait de remettre des milliards dans leurs poches.

Le PDG de Barclays, connu sous le nom de Venkat, a écouté. S'exprimant lors du Forum économique mondial de Davos le mois dernier, il a reconnu que la banque d'investissement de Barclays avait contribué de manière disproportionnée aux bénéfices du groupe et s'est engagé à rétablir l'équilibre et à clarifier la composition de la banque.

Toutefois, l'économie mondiale étant en pleine mutation, les acheteurs des activités que la banque cherche à vendre semblent se faire rares.

Les difficultés rencontrées par la banque pour trouver des bailleurs de fonds pour son activité de paiement au Royaume-Uni, rapportées par Reuters le 1er février, risquent de compliquer les objectifs de M. Venkat et les espoirs des actionnaires d'un redressement rapide.

Barclays, l'une des plus anciennes marques bancaires britanniques, manque de concentration, selon les gestionnaires de fonds qui se disent déçus par ses rendements ajustés au risque.

"Le problème fondamental est que cette banque n'est pas assez ennuyeuse pour la majorité de ses investisseurs", a déclaré Sajeer Ahmed, gestionnaire de portefeuille chez Aegon Asset Management, qui gère les actions de Barclays.

"Il s'agit d'une banque d'investissement à laquelle est rattachée une banque de détail. La direction a essayé d'expliquer les avantages de la diversification, mais cela ne suffit pas à soutenir le résultat net à l'heure actuelle", a-t-il ajouté.

De nombreuses banques ont rationalisé leurs activités les plus risquées après la crise financière de 2008 et 2009, mais Barclays s'est fixé pour objectif de développer une banque d'investissement transatlantique de premier plan à partir des braises de Lehman Brothers.

La réglementation qui a suivi la crise a rendu les activités de banque d'investissement beaucoup plus difficiles à rentabiliser, poussant les investisseurs à se demander s'il n'est pas temps de revoir ces ambitions à la baisse.

Barclays n'a pas souhaité faire de commentaire.

La banque, qui a fait appel au Boston Consulting Group pour l'aider à élaborer son plan de relance, doit le présenter le 20 février.

DES RISQUES ÉLEVÉS, DES RENDEMENTS INÉGAUX

La banque d'investissement est depuis longtemps au cœur du modèle d'entreprise de la banque universelle de Barclays, qui englobe également les prêts à la consommation et aux entreprises.

Cependant, six actionnaires ont déclaré que la faible valorisation du groupe reflétait les coûts élevés et les rendements imprévisibles de la banque d'investissement.

Au cours des neuf mois écoulés jusqu'en septembre, la Corporate & Investment Bank de Barclays a déclaré des revenus trimestriels compris entre 4 et 3,1 milliards de livres, pour des coûts trimestriels d'environ 2 milliards.

Le rendement des fonds propres tangibles (ROTE), une mesure clé de la rentabilité, a oscillé entre 15,2 % et 9,2 % au cours de ces trimestres.

La division consomme 63 % des réserves de capital du groupe et offre des rendements inférieurs à ceux de ses pairs, a déclaré Jason Napier, analyste chez UBS, dans une note datée du 11 janvier.

En revanche, BNP Paribas consacre moins d'un tiers du capital du groupe à sa banque d'investissement, tandis qu'UBS a déclaré qu'elle n'allouerait pas plus de 25 % des actifs pondérés en fonction des risques à ses opérations de banque d'investissement.

La banque d'investissement, en tant que secteur d'activité, a également tendance à être sujette aux accidents. En 2022, une erreur dans la vente de titres aux États-Unis a fait grimper les frais de litige et de conduite de la banque à 1,6 milliard de livres, contre 400 millions de livres l'année précédente.

"L'exécution est essentielle", a déclaré Benjamin Toms, analyste chez RBC. "Cela signifie qu'il n'y a pas d'incident et que les frais de conduite et de contentieux sont plus proches de 100 millions de livres que d'un milliard.

LES INVESTISSEURS PERDENT CONFIANCE

Le ratio cours/valeur comptable à terme de Barclays, une mesure de sa valorisation boursière par rapport à ses actifs, est de 0,34 - comparé à 0,34 pour Deutsche Bank, 0,56 pour BNP Paribas, 0,82 pour HSBC et 0,95 pour UBS, selon les données du LSEG du 8 février.

Les investisseurs ont déclaré que cela reflétait les doutes concernant l'éventail des activités de Barclays et le consensus croissant selon lequel une banque plus simple et plus légère pourrait offrir des rendements plus élevés.

Barclays possède des activités de moindre envergure qui pourraient atteindre des prix respectables si elles étaient vendues, ont déclaré cinq des investisseurs, soulignant que plusieurs de ces unités n'étaient probablement pas plus que le numéro trois ou quatre sur leurs marchés respectifs.

Les cessions de l'unité Consumer, Cards & Payments (CCP) de Barclays seraient les bienvenues, ont déclaré quatre des actionnaires, l'un d'entre eux suggérant que l'activité internationale de cartes de crédit appliquait une "décote de complexité" à l'évaluation globale de la banque.

Reuters avait précédemment fait état d'une étude plus large de la banque sur ses activités de paiement au niveau mondial.

Le capital libéré par les ventes d'actifs pourrait soutenir un dividende plus généreux ou un programme de rachat, ou être réinvesti dans des activités génératrices de commissions comme la gestion de patrimoine, ont déclaré trois investisseurs.

"À mon avis, le seul moyen pour que les actions remontent est une réduction significative de la taille de la banque de financement et d'investissement, et un recentrage de l'activité sur des flux de revenus prévisibles basés sur la franchise", a déclaré Ed Firth, analyste chez KBW.

Les analystes de Jefferies s'attendent à ce que Barclays propose une forte augmentation de la redistribution du capital, qui atteindrait environ 7 milliards de livres d'ici à la fin de l'année 2025, afin d'aider à relancer des actions en perte de vitesse.

Certains signes indiquent que les vendeurs à découvert se retirent en prévision d'une éventuelle décision. Barclays ne figure plus dans le top 10 des banques à grande capitalisation de la zone EMEA les plus fortement vendues à découvert depuis le mois d'octobre, comme le montre une étude de la société de données Hazeltree.

Les investisseurs qui ont parlé à Reuters s'attendent à ce que la banque relève son objectif annuel de ROTE de 10 % à 11 ou 13 %. En 2023, la banque américaine JP Morgan a atteint 21 %.

"Je pense que les gens ont du mal à croire que des rendements plus élevés sont réalisables et durables", a déclaré Ben Ritchie, responsable des actions des marchés développés chez Abrdn.

"Mais une fois que les entreprises sont créditées d'une performance constante, cela change la donne", a-t-il ajouté.