BASF : Stifel ajuste son conseil et relève sa cible

Stifel relève son conseil sur BASF, passant de 'conserver' à 'acheter', avec un objectif de cours relevé de 47 à 59 euros.



L'analyste estime que la prévision modeste pour 2024 et les conditions commerciales annoncées comme faibles au T1-24 sont déjà intégrées dans le cours de l'action.



Oddo BHF anticipe désormais 'des signes d'amélioration progressifs mais constants'.



Le broker indique que l'année 2024 restera difficile mais que les tendances s'inversent avec des objectifs de milieu de cycle indiquant un potentiel de hausse.



Pour 2024, Oddo BHF estime que les marges d'EBITDA pour le Verbund devraient être de 17%, >23% chez Agro et >15% chez Coatings.



En ajoutant Automotive Catalysts, l'ambition découle d'un EBITDA du groupe de 13 milliards d'euros, selon les calculs de Oddo BHF, à comparer aux 7,7 milliards d'euros en 2023.



Par ailleurs, 'nous supposons que l'EBITDA du groupe peut atteindre 9,5 MdsE en 2025 et 11 MdsE en 2026', conclut l'analyste évoquent notamment la contribution à cette performance du nouveau site de Verbund, à Zhanjiang.



