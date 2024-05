Basler AG est un fabricant allemand de caméras industrielles destinées à un large éventail d'applications. Son portefeuille de produits comprend des caméras à balayage de zone pour la surveillance du trafic, l'automatisation des usines ou les espaces de vente au détail ; des caméras à balayage linéaire pour l'assurance qualité et les procédures de tri, qui examinent les images ligne par ligne plutôt que dans leur ensemble ; des caméras réseau ; des caméras tridimensionnelles (3D) pour des applications dans le domaine de la logistique, ainsi que des équipements industriels de traitement d'images, d'imagerie et d'inspection, et de microscopie PowerPack. La société fournit également des logiciels et des composants connexes, y compris des objectifs, des adaptateurs d'objectifs et des câbles, entre autres. La société opère par le biais de filiales et de bureaux de représentation en Europe, aux États-Unis et en Asie.

Secteur Equipements électroniques de bureau