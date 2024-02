Bata India Limited est un détaillant et fabricant de chaussures basé en Inde. La société est principalement engagée dans la fabrication et le commerce de chaussures et d'accessoires par l'intermédiaire de son réseau de vente au détail et en gros. La société propose diverses marques, notamment Bata, Bata Comfit, Hush Puppies, North Star, Power, Bata Red label, Scholl et Weinbrenner. Sa division commerciale hors détail comprend des points de vente multimarques, des comptes clés, des divisions commerciales industrielles et institutionnelles et des exportations. La société propose ses produits pour les hommes, les femmes et les enfants. Ses catégories de produits comprennent les chaussures, les sacs, les vêtements et les accessoires. Les produits de la société comprennent des ballerines, des chaussures décontractées, des chappals, des tongs, des sandales, des sacs à main, des portefeuilles et des pochettes, des joggers et des bas, des t-shirts et des collants polos, des chaussures formelles, des mocassins et des sandales et des flotteurs. La société sert des clients de détail et des clients institutionnels. Elle sert les clients institutionnels par l'intermédiaire de ses activités autres que de détail.

Secteur Chaussures