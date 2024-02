Baxter International Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux et de médicaments à destination des professionnels de la santé. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - médicaments et dispositifs médicaux (35,7%) : produits destinés au traitement de l'hémophilie (facteurs de coagulation de substitution) et des déficits immunitaires (immunoglobines polyvalentes), et utilisés lors des soins intensifs (albumine humaine) et en biochirurgie (colle de fibrine, gel chirurgical, substituts osseux, compresses hémostatiques, etc.) ; - médicaments et matériels de dialyse rénale (24,8%) ; - systèmes de délivrance de médicaments et de thérapie intraveineuse (19,1%) : utilisés dans les domaines de l'anesthésie, de l'oncologie (chimiothérapie et radiothérapie), de la nutrition parentérale, etc. ; - autres (20,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (47,8%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,5%), Asie-Pacifique (18,2%), Amérique latine et Canada (9,5%).

