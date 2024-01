Beijing Career International Co., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale consiste à fournir des solutions complètes en matière de ressources humaines. Les principales activités de la société comprennent la fourniture de services de chasseurs de têtes haut de gamme, d'externalisation du processus de recrutement, de travail flexible, d'externalisation du marketing, de recrutement sur les campus, de formation et de conseil en recrutement, ainsi que d'autres solutions connexes. La société exerce principalement ses activités en Chine continentale, à Hong Kong, en Inde, à Singapour, en Malaisie et dans d'autres régions asiatiques.