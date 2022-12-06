Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Bernard Loiseau SA
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALDBL   FR0000066961

BERNARD LOISEAU SA

(ALDBL)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  11:30 06/12/2022
3.520 EUR   +0.57%
19:32Bernard Loiseau : Document AMF CP. 2022DD874947
PU
02/12Bernard Loiseau : Document AMF CP. 2022DD874274
PU
22/07Bernard Loiseau S.A. annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2022
CI
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésSociétéFinancesDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

Bernard Loiseau : Document AMF CP. 2022DD874947

06/12/2022 | 19:32
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD874947

06 décembre 2022

FR0000066961 - DD154425

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Louis Ramé, Directeur général et administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BERNARD LOISEAU SA

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000066961

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.5000 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.5000 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Bernard Loiseau SA published this content on 06 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 December 2022 18:31:10 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur BERNARD LOISEAU SA
19:32Bernard Loiseau : Document AMF CP. 2022DD874947
PU
02/12Bernard Loiseau : Document AMF CP. 2022DD874274
PU
22/07Bernard Loiseau S.A. annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2022
CI
02/06Bernard Loiseau : Document AMF CP. 2022DD844647
PU
01/06BERNARD LOISEAU SA : Déclaration Dirigeants-Cession
CO
17/05BERNARD LOISEAU SA : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
29/04BERNARD LOISEAU SA : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
29/04BERNARD LOISEAU SA : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
29/04BERNARD LOISEAU SA : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
29/04BERNARD LOISEAU SA : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur BERNARD LOISEAU SA
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 6,26 M 6,57 M -
Résultat net 2021 0,33 M 0,34 M -
Dette nette 2021 0,12 M 0,13 M -
PER 2021 19,3x
Rendement 2021 -
Capitalisation 6,31 M 6,64 M -
VE / CA 2020 1,22x
VE / CA 2021 1,02x
Nbr Employés 86
Flottant 31,8%
Graphique BERNARD LOISEAU SA
Durée : Période :
Bernard Loiseau SA : Graphique analyse technique Bernard Loiseau SA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BERNARD LOISEAU SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Louis Rame Chief Executive Officer & Director
Dominique Loiseau Chairman
Jean-Jacques Augagneur Independent Director
Bastien Loiseau Independent Director
Blanche Loiseau Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BERNARD LOISEAU SA1.16%7
MCDONALD'S CORPORATION1.99%200 245
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC.-8.20%44 489
YUM! BRANDS, INC.-6.61%36 529
YUM CHINA HOLDINGS, INC.11.34%23 216
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.9.69%20 321