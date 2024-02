BGC Group, Inc. est une société internationale de courtage et de technologie financière au service des marchés financiers. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, est spécialisée dans le courtage d'une gamme de produits, notamment les titres à revenu fixe, les devises, les actions, l'énergie et les matières premières, le transport maritime et les contrats à terme. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit également une variété de services, y compris l'exécution des transactions, le courtage, la compensation, la compression des transactions, le post-marché, l'information et d'autres services de back-office à un éventail d'institutions financières et non financières. Grâce à ses marques, notamment Fenics, FMX, FMX Futures Exchange, Fenics Markets Xchange, Fenics Digital, Fenics UST, Fenics FX, Fenics Repo, Fenics Direct, Fenics MID, Fenics Market Data, Fenics GO, Fenics PortfolioMatch, BGC, BGC Trader, KACE et Lucera, elle offre des solutions de technologie financière, des données de marché et des analyses liées à de nombreux instruments et marchés financiers. Elle compte parmi ses clients des banques, des gouvernements, des sociétés de négoce, etc.

