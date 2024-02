Big Lots, Inc. est un détaillant de produits ménagers à prix réduits aux États-Unis. La société exploite plus de 1 425 magasins dans 48 États, ainsi qu'une plateforme de commerce électronique. Ses catégories de marchandises comprennent l'alimentation, les biens de consommation, la maison souple, la maison dure, le mobilier, les produits saisonniers et les vêtements, l'électronique et autres. La catégorie Alimentation comprend les boissons et les produits d'épicerie, les aliments spécialisés et les rayons pour animaux de compagnie. La catégorie Consommables comprend les rayons santé, beauté et cosmétiques, et produits chimiques. La catégorie "Soft Home" comprend les rayons décoration intérieure, cadres, literie de mode et tapis. La catégorie Hard Home comprend les rayons des petits appareils électroménagers, des articles de table et des jouets. La catégorie Meubles comprend les rayons tapisserie, prêt-à-assembler et meubles de rangement. La catégorie saisonnière comprend les rayons gazon et jardin, Noël et autres fêtes. Le rayon vêtements, électronique et autres comprend les rayons vêtements, électronique, bijoux, bonbons et snacks, ainsi que les assortiments pour le Lot et la File d'attente.

Secteur Magasins discount