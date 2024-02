L'entreprise japonaise Eisai prévoit de lancer son médicament révolutionnaire contre la maladie d'Alzheimer, le Leqembi, auprès de 1 500 personnes en Chine dans le courant de l'année, mais s'attend à ce que la croissance s'accélère de manière significative en 2025 avec l'évolution des méthodes de diagnostic, a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

Des tests sanguins plus pratiques pour la maladie d'Alzheimer, qui devraient être prêts à ce moment-là, pourraient aider Eisai à atteindre une plus grande part des quelque 17 millions de Chinois atteints de la maladie à un stade précoce, a déclaré le porte-parole.

La Chine est l'un des pays où le vieillissement est le plus rapide au monde et l'un des plus importants pour Eisai dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, a déclaré un porte-parole de la société. Le potentiel de croissance de Leqembi en Chine est énorme.

Eli Lilly, qui développe un traitement similaire appelé donanemab, a déclaré à Reuters qu'il avait déposé une demande d'autorisation en Chine. La société basée à Indianapolis teste actuellement son médicament dans le cadre d'un essai sur 1 500 personnes avec des volontaires en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud et dans l'Union européenne, a déclaré un porte-parole.

L'ampleur du déploiement prévu par Eisai en Chine et le dépôt de la demande d'autorisation de Lilly n'ont pas été signalés auparavant.

Leqembi, qui agit en éliminant du cerveau une protéine toxique appelée bêta-amyloïde, est le premier traitement de la maladie d'Alzheimer dont il a été prouvé qu'il modifie l'évolution de cette maladie mortelle qui dégrade le cerveau. La Chine a approuvé Leqembi en janvier.

Eisai et son partenaire américain Biogen ont déjà lancé Leqembi aux États-Unis et au Japon, et il est en cours d'examen en Europe.

Le traitement, administré par perfusion deux fois par mois, a ralenti la progression de la maladie de 27 % chez les patients aux premiers stades de la maladie d'Alzheimer lors d'un essai clinique.

Les traitements actuellement disponibles en Chine ont un effet limité, et les résultats de l'essai d'Eisai donnent aux patients "beaucoup d'espoir", a déclaré le Dr Liu Zhou, spécialiste de la maladie d'Alzheimer à l'université médicale de Guangdong.

Eisai a déclaré qu'elle comptait commencer à utiliser le médicament en Chine d'ici septembre et qu'elle prévoyait un total de 1 500 patients en Chine d'ici mars 2025, un nombre limité par les capacités de diagnostic du pays.

Les ventes de Leqembi pourraient "augmenter de manière significative" en 2025, selon la société, grâce à l'introduction attendue de tests sanguins pour évaluer la charge amyloïde d'un patient plutôt que des TEP ou des ponctions lombaires invasives, qui requièrent l'accès à des spécialistes.

Si le traitement devenait possible sur la base de tests sanguins uniquement, nous pensons qu'il susciterait un intérêt significatif, a déclaré Hidemaru Yamaguchi, analyste chez Citi, dans une note de recherche. Il n'avait pas d'estimation pour la Chine, mais il s'attend à ce que les ventes de Leqembi en dehors du Japon et des États-Unis culminent en 2030 à 126 milliards de yens (1,08 milliard de dollars).

Les taux de diagnostic et de traitement de la maladie d'Alzheimer dans la plus grande économie d'Asie restent faibles, et les spécialistes médicaux et le public sont peu sensibilisés à la maladie, selon The China Alzheimer Report 2022, publié dans BMJ General Psychiatry.

Le ministère chinois de la santé n'a pas répondu à une demande de commentaire au moment de la publication.

Les experts ont déclaré que le pays avait augmenté sa capacité d'imagerie.

Siemens Healthineers, qui vend des équipements d'imagerie en Chine, a déclaré que le marché chinois de l'imagerie moléculaire avait augmenté de plus de 45 % au cours des quatre dernières années.

MAL PRÉPARÉS

Dans un premier temps, Eisai prévoit de lancer Leqembi sur le marché privé chinois, où son prix est d'environ 200 000 yuans (28 180 dollars) par an, soit environ 2 000 dollars de plus qu'aux États-Unis.

Eisai a déclaré qu'elle déciderait de demander une couverture gouvernementale après avoir évalué la demande du marché privé.

L'inscription sur la liste nationale des médicaments remboursables de la Chine se traduit généralement par une forte baisse des prix. Une analyse réalisée en 2023 a estimé que la réduction moyenne des prix négociés se situait entre 44 % et 61 %.

Pour être éligibles au traitement, les patients doivent subir des tests cognitifs, des tests génétiques pour déterminer s'ils sont porteurs d'un gène qui augmente les effets secondaires indésirables du médicament, et des tests pour confirmer les niveaux anormaux d'amyloïde, la substance collante dans le cerveau ciblée par Leqembi.

Une fois sous traitement, les patients qui s'y prêtent subissent une série d'examens IRM pour surveiller l'apparition d'un gonflement ou d'une hémorragie potentiellement mortels dans le cerveau.

Soeren Mattke, économiste et directeur de l'Observatoire de la santé cérébrale de l'Université de Californie du Sud, qui a été consultant pour Eisai et Biogen, a déclaré que la Chine ne disposait pas d'un système de médecins de premier recours capables d'effectuer des tests préliminaires et d'orienter les candidats appropriés vers des spécialistes.

Mattke et ses collègues ont publié en juillet dans le Journal Alzheimer's & Dementia une évaluation de l'état de préparation de la Chine aux traitements modificateurs de la maladie, qui conclut que la Chine est mal préparée pour fournir un accès rapide à un traitement contre la maladie d'Alzheimer.

"En Chine", a déclaré Mattke, "les soins spécialisés sont quasiment absents dans les zones rurales".