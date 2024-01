BJ's Restaurants, Inc. est un restaurant décontracté. Les restaurants de la société proposent un menu composé d'environ 100 articles conçus pour proposer divers articles, notamment des entrées rôties lentement, telles que la côte de bœuf, des entrées EnLIGHTened, telles que le saumon glacé aux cerises et aux chipotles, la pizza profonde originale, le dessert Pizookie et les bières artisanales de BJs. Ses bières artisanales sont produites dans cinq installations de brassage internes et par des brasseurs tiers indépendants qui utilisent ses recettes. La société est une chaîne de restaurants nationale qui possède et exploite environ 216 restaurants situés dans 30 États, dont l'Alabama, l'Arizona, l'Arkansas, la Californie, le Colorado, le Connecticut, la Floride, l'Illinois, l'Indiana, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Nevada, le New Jersey, le Nouveau Mexique, New York, la Caroline du Nord, l'Ohio, l'Oklahoma, l'Oregon, la Pennsylvanie, le Rhode Island, la Caroline du Sud, le Tennessee, le Texas, la Virginie et l'État de Washington.

Secteur Restaurants et bars