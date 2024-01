BlackRock Capital Investment Corporation est une société de développement commercial qui fournit des capitaux d'emprunt et des capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire. L'objectif d'investissement de la société est de générer à la fois des revenus courants et une appréciation du capital par le biais d'investissements en dette et en actions. La société investit principalement dans des entreprises du marché intermédiaire sous la forme de titres de créance et de prêts de premier rang, et son portefeuille d'investissement peut inclure des titres de créance et des prêts de second rang garantis et non garantis, chacun pouvant inclure une composante de capitaux propres. Elle investit principalement dans des entreprises du marché intermédiaire et vise des investissements qui offrent un rendement ajusté au risque. Elle investit dans des entreprises du marché intermédiaire de tous les secteurs. Sa stratégie consiste à fournir des capitaux pour répondre aux besoins actuels et futurs de ses clients dans tous les secteurs, en créant des partenariats à long terme avec des entreprises du marché intermédiaire en pleine croissance. Le conseiller en investissement de la société est BlackRock Capital Investment Advisors, LLC.