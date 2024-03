Blink Charging Co. est un fabricant, propriétaire, opérateur et fournisseur d'équipements de recharge pour véhicules électriques (VE) et de services de recharge en réseau pour VE aux États-Unis et sur les marchés internationaux des VE. La société propose des équipements et des services de recharge de VE résidentiels et commerciaux, permettant aux conducteurs de VE de se recharger dans différents types d'emplacements. La principale gamme de produits et de services de la société comprend le réseau de recharge de VE Blink (réseau Blink), l'équipement de recharge de VE, les services de recharge de VE, SemaConnect, Blue Corner et BlueLA. Le réseau Blink utilise un logiciel basé sur le cloud qui exploite, entretient et suit les stations de recharge de VE connectées au réseau et les données de recharge associées. Les réseaux Blink fournissent aux propriétaires, aux gestionnaires, aux sociétés de stationnement et aux entités étatiques et municipales, entre autres types de clients commerciaux, des services basés sur l'informatique dématérialisée qui permettent la surveillance et la gestion à distance des stations de recharge de VE. Les réseaux Blink fournissent également aux conducteurs de VE.

Indices liés Russell 2000