Boot Barn Holdings, Inc. est un détaillant de chaussures, de vêtements et d'accessoires western et de travail aux États-Unis. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les magasins de détail et le commerce électronique. Le secteur de la vente au détail est un magasin spécialisé qui vend des bottes western et de travail ainsi que des vêtements et accessoires connexes. Le secteur du commerce électronique vend ses marchandises par l'intermédiaire d'Internet. La société propose un assortiment de jeans, de chemises western, de chapeaux de cow-boy, de ceintures et de boucles de ceinture, de bijoux de style western et d'accessoires. L'assortiment western comprend diverses marques, telles que Ariat, Cinch, Cody James, Corral, Dan Post, Durango, El Dorado, Idyllwind, Justin, Laredo, Lucchese, Miss Me, Montana Silversmiths, Moonshine Spirit, Shyanne, Stetson, Tony Lama, Twisted X, Resistol et Wrangler. L'assortiment pour le travail comprend des chaussures robustes, des vêtements d'extérieur, des salopettes, des jeans et des chemises. Ses autres marques comprennent Dickies, Carhartt, Wolverine et Hawx. Elle exploite environ 345 magasins dans 43 États.

Secteur Détaillant habillement et accessoires