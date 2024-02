Booz Allen Hamilton Holding Corporation est une société de portefeuille. La société fournit des services de conseil en gestion et en technologie, d'analyse, d'ingénierie, de solutions numériques, d'opérations de mission et de cyber-services aux gouvernements des États-Unis (US) et internationaux, aux grandes entreprises et aux organisations à but non lucratif. Son offre de services analytiques se concentre sur la fourniture de solutions dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), comme l'apprentissage automatique (ML), l'apprentissage profond, la science des données, comme l'ingénierie des données et la modélisation prédictive, l'automatisation et l'analyse décisionnelle, et les domaines émergents, comme l'informatique quantique. Son offre de services de conseil se concentre sur le talent et l'expertise nécessaires pour résoudre les problèmes des clients et développer des solutions orientées mission pour des domaines spécifiques, des stratégies commerciales, le capital humain et les opérations par le biais de nouvelles approches. Ses solutions d'ingénierie fournissent des services et des solutions d'ingénierie pour définir, développer, mettre en œuvre, maintenir et moderniser des systèmes physiques complexes.

Secteur Services et conseils en informatique