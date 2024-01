Sinopec et BP conviennent de renforcer leur coopération dans les domaines de la vente de carburant et du trading

Le 18 janvier 2024 à 05:35 Partager

BP et la compagnie pétrolière nationale chinoise Sinopec ont signé un protocole d'accord lors du Forum économique mondial de Davos afin de renforcer leur coopération dans des domaines tels que la vente de carburant, le négoce de pétrole et de gaz et les activités en amont, selon un message publié jeudi sur le compte Weibo de Sinopec.

Les deux entreprises étudieront également les possibilités de coopération dans les secteurs à faible émission de carbone, tels que la recharge des véhicules à énergie nouvelle. Sinopec et BP cherchent toutes deux à accroître leur part du marché chinois de la recharge des véhicules électriques, qui connaît une croissance rapide. BP a signé un accord avec la plateforme chinoise de covoiturage Didi pour établir une coentreprise de recharge en 2019, et Sinopec a annoncé un objectif de construction de 5 000 stations de recharge d'ici 2025. BP exploite déjà des stations-service en Chine par le biais de coentreprises avec Sinopec et la major pétrolière d'État chinoise China National Petroleum Corp (CNPC). Au-delà de son réseau de stations-service, BP a d'importants intérêts en Chine, notamment dans la fourniture de carburéacteur, de lubrifiants et dans le négoce de pétrole et de gaz. La société est également actionnaire d'un terminal de réception de GNL dans le sud de la Chine et a signé des contrats de fourniture de GNL avec plusieurs entreprises publiques chinoises de services publics et d'énergie, dont Sinopec. BP et Sinopec sont également partenaires dans une coentreprise de soutage de carburant marin à Singapour depuis 2015.