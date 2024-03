BRC Inc. est une entreprise de café et de médias contrôlée et dirigée par des vétérans. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, sert du café, du contenu et des marchandises aux militaires actifs, aux anciens combattants, aux premiers intervenants et à d'autres personnes en Amérique. L'entreprise produit un contenu médiatique créatif et engageant, des podcasts autoproduits et du journalisme numérique et imprimé en interne afin d'informer, de divertir et de construire sa communauté. Elle vend également des vêtements de la marque Black Rifle Coffee, du matériel de préparation du café et des équipements de plein air et de style de vie que ses consommateurs portent et utilisent pour mettre en valeur sa marque. Elle propose plus de 20 variétés de café torréfié en grains et moulu, ainsi que des cafés prêts à boire, des cafés en portion individuelle et des cafés instantanés. Ses produits d'habillement comprennent des chemises, des hauts pour femmes, des casquettes, des sweats à capuche, des couvertures et d'autres accessoires. Ses produits d'équipement comprennent des tasses, des gobelets et des verres, des équipements, des thermos, des gobelets et des autocollants. L'entreprise possède des installations et des bureaux à Salt Lake City (Utah), à Manchester (Tennessee) et à San Antonio (Texas).

Secteur Transformation des aliments