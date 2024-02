Brighthouse Financial, Inc. est une société holding. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Annuities, Life et Run-off. Le secteur des rentes comprend une variété de rentes variables, fixes, indexées et de rentes sur le revenu conçues pour répondre aux besoins des détenteurs de contrats en matière d'accumulation de patrimoine protégé avec report d'impôt, de transfert de patrimoine et de sécurité des revenus. Le segment Vie comprend des produits et des services d'assurance, notamment des produits d'assurance temporaire, universelle, entière et à capital variable, conçus pour répondre aux besoins des assurés en matière de sécurité financière et de transfert de patrimoine protégé, qui peut être assorti d'avantages fiscaux. Le segment Run-off comprend des produits qui sont gérés séparément, y compris la vie universelle avec des garanties secondaires, des règlements structurés, des contrats de transfert de risque de pension, certaines polices d'assurance-vie détenues par la société et certains accords de financement. Les prêts hypothécaires de la société sont principalement garantis par des propriétés commerciales, agricoles et résidentielles.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes