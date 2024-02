Britannia Industries Limited est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires. L'activité s'organise autour de 8 familles de produits : - biscuits sucrés et salés : marques Good Day, 5050, Time Pass, nutri choice, Marie Gold, Tiger et Milk Bikis, Treat, Bourbon, etc. ; - gaufrettes à la crème : marque Treat ; - croissants : marque Treat ; - biscottes : marque Toastea ; - pains : marque Britannia ; - cakes : marques Gobbles, Romance, Muffills, Layerz, Roll Yo et Fudge it ; - snacks : marque Time Pass ; - produits laitiers : fromages (marque Britannia), boissons lactées (Winkin Cow), yaourts (Daily Fresh), lait, beurre, milk-shakes, etc. 93,5% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Transformation des aliments