Brixmor Property Group Inc. est un fonds de placement immobilier (FPI) géré à l'interne. La société mène ses activités principalement par l'entremise de Brixmor Operating Partnership LP et de ses filiales (collectivement, la société d'exploitation). La société possède et exploite des portefeuilles de commerces de détail à ciel ouvert par superficie locative brute (SLB) aux États-Unis, composés principalement de centres commerciaux communautaires et de quartier. Son portefeuille se compose d'environ 373 centres commerciaux (le portefeuille) totalisant plus de 66 millions de pieds carrés de SLB. Les projets de la société comprennent Dickson City Crossings, East Port Plaza, Fox Run, Gateway Plaza, Old Bridge Gateway, Pointe Orlando, Shops at Palm Lakes, Stewart Plaza, Tinley Park Plaza, Tyrone Gardens, Vail Ranch Center, Venice Village, Village at Mira Mesa et Westminster City Center. Le portefeuille national de la société est principalement situé dans des zones commerciales établies dans les 50 principales zones statistiques de base (CBSA) des États-Unis.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial