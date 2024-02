Brookfield Business Partners L.P. est une société industrielle et de services aux entreprises basée aux Bermudes. La société se concentre sur la détention et l'exploitation d'entreprises qui fournissent des produits et des services essentiels. Le seul investissement direct de la société est la gestion d'une participation de société en nom collectif dans Brookfield Business L.P. (Holding LP), par l'intermédiaire de laquelle la société détient toutes ses participations dans ses entreprises en exploitation. Les secteurs de la société comprennent les services aux entreprises, les services d'infrastructure et les services industriels. Le segment des services aux entreprises tire parti de l'expertise opérationnelle et de l'échelle de la plate-forme Brookfield. Le segment des services d'infrastructure fournit des services et des produits pour les actifs d'infrastructure à grande échelle. Le secteur industriel comprend les activités de stockage d'énergie avancé et la fabrication de composants techniques. Les activités de la société sont situées aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Canada et au Brésil. La société est une entité cotée en bourse du groupe de capital-investissement de Brookfield Asset Management.

Secteur Développement et opérations immobilières