BRP Group, Inc. est une société de distribution d'assurance indépendante qui offre des solutions et des conseils sur mesure en matière d'assurance et de gestion des risques. Les secteurs d'activité de l'entreprise comprennent les solutions de conseil en assurance, les solutions de souscription, de capacité et de technologie (UCTS) et les solutions d'assurance Mainstreet. Insurance Advisory Solutions propose des services de gestion des risques commerciaux, des solutions d'avantages sociaux et de gestion des risques privés pour les moyennes et grandes entreprises et les particuliers fortunés, ainsi que leurs familles. L'UCTS se compose de deux activités distinctes : les courtiers en gros spécialisés et les entreprises de niche. Mainstreet Insurance Solutions propose des assurances personnelles, des assurances commerciales et des solutions d'assurance vie et santé aux particuliers et aux entreprises au sein de leurs communautés, en mettant l'accent sur l'accès aux clients par le biais de canaux de distribution protégés, notamment les constructeurs de maisons neuves, les initiateurs de prêts hypothécaires et les prêteurs, les communautés planifiées et d'autres centres d'influence au sein de la communauté.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes