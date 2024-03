BTG Hotels (Group) Co., Ltd. est une société basée en Chine principalement engagée dans l'opération et la gestion des hôtels. La société opère principalement à travers deux secteurs d'activité : le secteur des activités hôtelières et le secteur des activités scéniques. Les activités d'exploitation hôtelière comprennent principalement l'exploitation d'hôtels et la location de propriétés hôtelières. Les activités de gestion hôtelière comprennent principalement la franchise de marque et d'autres activités de franchise. La société exploite principalement les marques Home Inn, Motel, Fairyland, entre autres.