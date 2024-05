Builders FirstSource, Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériaux et de produits de construction destinés essentiellement au secteur de la construction de maisons. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - bois de sciage et panneaux de bois (35,6%) : planches de bois, bois de charpente, lambris en bois, contreventements, contreplaqués, panneaux de bois OSB, etc. ; - produits manufacturés (25%) : charpentes de toits et de planchers en bois, charpentes de toit en acier, panneaux muraux, parquets en bois, etc. ; - fenêtres, portes et produits de menuiserie préfabriqués (21,1%) ; - matériaux et composants de construction spécialisés (18,3%) : revêtements en vinyle, en matériaux composites et en bois, produits de boiserie extérieures, colombages métalliques, ciment, produits d'isolation, plafonds, armoires, etc. En outre, le groupe propose des services de construction de charpentes, de réalisation de gros oeuvres, de conception et d'installation professionnelle. A fin 2022, le groupe dispose de 569 sites de production implantés aux Etats-Unis. La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.

Secteur Fournitures de construction et installation