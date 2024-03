Burlington Stores, Inc. est un détaillant de vêtements de marque. La société exploite environ 927 magasins de détail dans environ 46 États et à Porto Rico. Elle vend des articles de saison axés sur la mode, notamment du prêt-à-porter féminin, des vêtements pour hommes, des vêtements pour jeunes, des articles pour bébés, des produits de beauté, des chaussures, des accessoires, des articles pour la maison, des jouets, des cadeaux et des manteaux. La société exploite cinq centres de distribution. Les deux centres de distribution de la côte est sont situés à Edgewater Park (New Jersey) et à Burlington (New Jersey) et les trois centres de distribution de la côte ouest sont situés à San Bernardino (Californie), Redlands (Californie) et Riverside (Californie). Elle exploite également des installations d'entreposage pour soutenir ses centres de distribution. La société utilise un panorama de stratégies de marketing à grande échelle et ciblées.

Secteur Détaillant habillement et accessoires