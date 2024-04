Byrna Technologies Inc. est une entreprise technologique. La société est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de solutions avancées de sécurité personnelle moins létales. Le portefeuille de produits de la société comprend des dispositifs de sécurité personnelle portatifs et des lanceurs à l'épaule conçus pour être utilisés par les consommateurs et les clients professionnels de la sécurité ; une gamme de projectiles tirés par les dispositifs Byrna, y compris des irritants chimiques, des balles cinétiques et inertes ; une gamme de produits d'autodéfense en aérosol, y compris le répulsif Byrna Bad Guy, ainsi que des accessoires et des produits de sécurité connexes, y compris le Byrna Banshee, le Byrna Shield, des cartouches de dioxyde de carbone comprimé (CO2), des systèmes de visée, des étuis et des vêtements de la marque Byrna. Son produit phare, le Byrna SD, est un dispositif de sécurité personnel compact et ergonomique, de la taille et de la forme d'une arme de poing compacte. Il est facile à utiliser, n'a pratiquement pas de recul et est conçu pour tirer avec précision avec une portée efficace de 15 mètres.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense