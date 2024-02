Byrna Technologies Inc. est une entreprise de technologie. La société se spécialise dans le développement, la fabrication et la vente de solutions de sécurité personnelle non létales. Le portefeuille de produits de la société comprend des dispositifs de sécurité personnelle portatifs et des lanceurs à l'épaule conçus pour être utilisés par les consommateurs et les clients professionnels de la sécurité ; une gamme de projectiles tirés par les dispositifs Byrna, y compris des irritants chimiques, des balles cinétiques et inertes ; une gamme de produits d'autodéfense en aérosol, y compris le répulsif pour méchants Byrna, ainsi que des accessoires et des produits de sécurité connexes, y compris le Byrna Banshee, le Byrna Shield, des cartouches de dioxyde de carbone (CO2) comprimé, des systèmes de visée, des étuis et des vêtements de la marque Byrna. Son produit Byrna Shield est un sac à dos balistique qui peut être équipé de plusieurs panneaux de blindage qui utilisent un système de déploiement pour protéger l'utilisateur à l'avant et à l'arrière. La société vend ses produits au marché des consommateurs par le biais de sa boutique de commerce électronique Byrna.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense