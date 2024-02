Canon Marketing Japan Inc. s'occupe de la vente de produits de la marque Canon et de la fourniture de services de marketing et autres au Japon, ainsi que des activités liées aux solutions de technologie de l'information (TI), aux équipements industriels et aux soins de santé. La société opère dans quatre segments. Le segment Grand Public fournit des appareils photo numériques et des imprimantes à jet d'encre à des clients individuels. Le segment Entreprise fournit des périphériques d'entrée et de sortie et des solutions qui contribuent à résoudre les problèmes commerciaux des grandes entreprises. Le segment Area fournit des périphériques d'entrée et de sortie et des solutions qui aident les clients à résoudre les problèmes commerciaux des petites et moyennes entreprises. Le segment professionnel fournit des solutions pour les clients de chaque secteur.

Secteur Equipements électroniques de bureau