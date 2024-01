Capital Southwest Corporation est une société de développement commercial gérée en interne. La société est une société de prêt pour le marché intermédiaire qui se concentre sur le soutien de l'acquisition et de la croissance des entreprises du marché intermédiaire avec des investissements de 5 à 35 millions de dollars à travers la structure du capital, y compris les privilèges de premier rang, les privilèges de second rang et les co-investissements de capitaux propres sans contrôle. Elle est spécialisée dans la fourniture de financements personnalisés par emprunt et par actions aux entreprises du marché intermédiaire inférieur (LMM) et de capitaux d'emprunt aux entreprises du marché intermédiaire supérieur (UMM) dans une gamme de segments d'investissement situés principalement aux États-Unis. Son objectif d'investissement est de produire des rendements attractifs ajustés au risque en générant des revenus courants à partir des investissements en dette de la société et en réalisant une appréciation du capital à partir de ses investissements en actions et en titres apparentés. Elle investit principalement dans des titres de créance, notamment des créances de premier rang et des créances de second rang, et investit également dans des actions privilégiées et des actions ordinaires parallèlement à ses investissements en créances ou par le biais de bons de souscription d'actions.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds