CareMax, Inc. est une société de plateforme de soins basée sur la technologie. La société fournit des soins fondés sur la valeur et une gestion des maladies chroniques par l'intermédiaire de médecins et de professionnels de la santé engagés dans le continuum de soins de santé et de bien-être de ses patients. Elle exploite plus de 62 centres et fournisseurs affiliés gérés dans 10 États, qui offrent une gamme complète de soins de santé et de services sociaux, ainsi qu'une plateforme de logiciels et de services qui fournit des données, des analyses et des outils de décision basés sur des règles/flux de travail pour les médecins à travers les États-Unis. CareOptimize est une plateforme technologique de bout en bout qui regroupe et analyse les données à l'aide d'algorithmes exclusifs et de l'apprentissage automatique pour soutenir l'orientation des points de soins et les interventions automatisées. Elle offre un accès aux soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par l'intermédiaire de prestataires employés et fournit à ses patients un ensemble complet de soins de santé et de services sociaux de qualité, notamment des soins primaires, des soins spécialisés, la télémédecine, la santé et le bien-être, et d'autres services.

Secteur Installations et services en soins de santé