Carrefour : Le Maire oppose un non définitif à Couche-Tard

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des finances et de la relance, a réitéré son opposition au rapprochement entre le canadien Couche-Tard et le groupe Carrefour, ce vendredi 15 janvier alors qu'il était invité de l'émission Bourdin Direct, sur RMC.



'A priori pas favorable à l'opération' il y a quelques jours, le ministre a cette fois durci le ton, opposant 'un non courtois mais clair et définitif' à cette opération.



'La sécurité alimentaire de notre pays est en jeu', a-t-il plaidé, 'et cette sécurité alimentaire n'a pas de prix'. Ainsi, 'on ne cède pas le plus grand distributeur français'.



Evoquant le décret sur les investissements étrangers en France et son élargissement à l'ensemble des activités de distribution alimentaire, le ministre a rappelé avoir 'un instrument juridique à disposition', précisant qu'il serait utilisé 's'il le faut'.



Après ces annonces, le titre Carrefour reculait de près de 4% à Paris.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.