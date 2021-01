Carrefour : engagé auprès de 3400 PME-TPE

Carrefour annonce que plus de 95 % des contrats avec ses fournisseurs locaux et régionaux ont été signés ce jour, soit un moisavant la date butoir de la fin des négociations commerciales.



Au total 3400 PME et TPE alimentaires ont signé avec Carrefour, indique l'enseigne.



Des contrats pluriannuels de longue durée (3 ans) ont été mis en place avec 1935 d'entre elles, ce qui représente 'une sécurité importante pour ces entreprises locales', assure Carrefour.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.